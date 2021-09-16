Ліга чемпіонів: Зінченко взяв участь у перемозі в матчі з дев’ятьма голами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” гравця збірної України Олександра Зінченка приймав німецький “Лейпциг” на старті Ліги чемпіонів, інформує УНН.
Деталі
У кожному з таймів захист німців тричі не стримав суперника: забивали до перерви Аке, Марез і автогол Мукіеле, а після відпочинку відзначилися Гріліш, Канселу і Габріель Жезус. Єдиним героєм у складі “Лейпцига” виявився французький екс-півзахисник “ПСЖ” Крістофер Нкунку, який оформив хет-трик — 6:3.
Універсальний футболіст збірної України провів повний поєдинок, отримав жовту картку, а його команда здобула три очки до свого активу.
Доповнення
У наступному турі “містяни” відправляться в гості до “ПСЖ”.