Ліга чемпіонів: Зінченко взяв участь у перемозі в матчі з дев’ятьма голами

Деталі

У кожному з таймів захист німців тричі не стримав суперника: забивали до перерви Аке, Марез і автогол Мукіеле, а після відпочинку відзначилися Гріліш, Канселу і Габріель Жезус. Єдиним героєм у складі “Лейпцига” виявився французький екс-півзахисник “ПСЖ” Крістофер Нкунку, який оформив хет-трик — 6:3.

Універсальний футболіст збірної України провів повний поєдинок, отримав жовту картку, а його команда здобула три очки до свого активу.

Доповнення

У наступному турі “містяни” відправляться в гості до “ПСЖ”.