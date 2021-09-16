Лига чемпионов: Зинченко принял участие в победе в матче с девятью голами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Английский “Манчестер Сити” игрока сборной Украины Александра Зинченко принимал немецкий “Лейпциг” на старте Лиги чемпионов, информирует УНН.
Детали
В каждом из таймов защиту немцев трижды не сдержал соперника: забивали до перерыва Аке, Марез и автогол Мукиеле, а после отдыха отличились Грилиш, Канселу и Габриэль Жезус. Единственным героем в составе “Лейпцига” оказался французский экс-полузащитник “ПСЖ” Кристофер Нкунку, оформивший хет-трик — 6:3.
Универсальный футболист сборной Украины провел полный поединок, получил желтую карточку, а его команда одержала три очка в свой актив.
Дополнение
В следующем туре “горожане” отправятся в гости к “ПСЖ”.