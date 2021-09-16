УЕФА выбрал символическую сборную стартового тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал символическую сборную стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов, передает УНН.
Детали
Символическая сборная 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов выглядит так:
вратарь — Майк Меньян (“Милан”)
защитники — Алекс Сандро (“Ювентус”), Кристиано (“Шериф”), Николас Отаменди (“Бенфика”), Жоау Канселу (“Манчестер Сити”)
полузащитники — Кристофер Нкунку (“Лейпциг”), Джуд Беллингем (“Боруссия”, Дортмунд), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”)
нападающие — Себастьян Алле (“Аякс”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Антони (“Аякс”).
Стоит отметить, что второй тур группового раунда турнира пройдет 28-29 сентября.
Что предшествовало этому
Зинченко принял участие в победе в матче с девятью голами.