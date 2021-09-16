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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 21626 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 17:53 • 122245 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119441 просмотра

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УЕФА выбрал символическую сборную стартового тура Лиги чемпионов

УЕФА выбрал символическую сборную стартового тура Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 12279 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций назвал символическую сборную стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов, передает УНН.

Детали

Символическая сборная 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов выглядит так:

вратарь — Майк Меньян (“Милан”)

защитники — Алекс Сандро (“Ювентус”), Кристиано (“Шериф”), Николас Отаменди (“Бенфика”), Жоау Канселу (“Манчестер Сити”)

полузащитники — Кристофер Нкунку (“Лейпциг”), Джуд Беллингем (“Боруссия”, Дортмунд), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”)

нападающие — Себастьян Алле (“Аякс”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Антони (“Аякс”).

Стоит отметить, что второй тур группового раунда турнира пройдет 28-29 сентября.

Что предшествовало этому

Зинченко принял участие в победе в матче с девятью голами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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