УЄФА назвав Команду року-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Читачі УЄФА обрали Команду року-2016 в яку потрапили вісім представників чемпіонату Іспанії, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Символічна збірна виглядає так:
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- Голкіпер: Джанлуїджі Буффон (“Ювентус”)
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- Захисники: Жерар Піке (“Барселона”), Леонардо Бонуччі (“Ювентус”) Джером Боатенг (“Баварія”), Серхіо Рамос (“Реал”)
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- Півзахисники: Лука Модрич, Тоні Кроос (обидва — “Реал”), Андрес Іньєста (“Барселона”)
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- Нападники: Кріштіану Роналду (“Реал”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Антуан Грізманн (“Атлетіко”).
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Зазначимо, що найширше представництво у “Реала” — чотири людини. Рекорд належить “Барселоні” — шість гравців в 2009 і 2010 роках.
Примітно, що п’ять футболістів зберегли місця в порівнянні з минулим роком: Рамос, Піке, Іньєста, Роналду і Мессі.
Нагадаємо, що один з членів Команди року знову отримає від УЄФА чек на 100 тисяч євро і в восьмий раз передасть його Міжнародному Комітету Червоного Хреста.