УЕФА назвал Команду года-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Читатели УЕФА выбрали Команду года-2016 в которую попали восемь представителей чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Символическая сборная выглядит так:
-
- Голкипер: Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус")
-
- Защитники: Жерар Пике ( "Барселона"), Леонардо Бонуччи ( "Ювентус") Джером Боатенг ( "Бавария"), Серхио Рамос ( "Реал")
-
- Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба - "Реал"), Андрес Иньеста ( "Барселона")
-
- Нападающие: Криштиану Роналду ( "Реал"), Лионель Месси ( "Барселона"), Гризманн ( "Атлетико").
-
Отметим, что широкое представительство у "Реала" - четыре человека. Рекорд принадлежит "Барселоне" - шесть игроков в 2009 и 2010 годах.
Примечательно, что пять футболистов сохранили места по сравнению с прошлым годом: Рамос, Пике, Иньеста, Роналду и Месси.
Напомним, что один из членов Команды года снова получит от УЕФА чек на 100 тыс евро и в восьмой раз передаст его Международному Комитету Красного Креста.