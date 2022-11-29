Уявлення про тиск на Україну щодо перемовин з росією перебільшене – Кулеба

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“Маю сказати, що уявлення про м'який тиск на Україну дуже перебільшене. Я б не сказав, що його не існує, але воно не набуло форми навіть м'якого тиску. Я назвав би це просто обговоренням того, що буде далі, як ми збираємося впоратися з цим разом”, – сказав Кулеба.

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Як зазначив міністр, політичне керівництво України має бути реалістами і менше покладатися на непостійних партнерів.

“Ми також маємо визнати один факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але не збираються продавати це у достатній кількості з політичних причин. Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на те, щоб їх переконувати, потрібно запускати виробництво, щоб ми не потрапляли у залежність від “капризів” третіх країн, які мають щось на складах, але не хочуть цим ділитися”, – сказав Кулеба.

Він також різко висловився про швидкість ухвалення рішень щодо підтримки України.

“Ми втратили надто багато часу, надто багато життів і надто багато квадратних кілометрів нашої землі. Тож я сподіваюся на те, що мудрість візьме гору, що все треба робити вчасно, і не варто чекати, поки станеться чергова трагедія, щоб хтось зміг подолати психологічні бар'єри ухвалення того чи іншого рішення щодо України”, – додав Кулеба.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Україну не приймуть в НАТО на саміті, який відбудеться 29 листопада у столиці Румунії Бухаресті. Вважають, що зараз всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб Україна виграла війну з росією.