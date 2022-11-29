Представление о давлении на Украину по поводу переговоров с россией преувеличено – Кулеба

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“Должен сказать, что представление о мягком давлении на Украину очень преувеличено. Я бы не сказал, что его не существует, но оно не приняло форму даже мягкого давления. Я бы назвал это просто обсуждением того, что будет дальше, как мы собираемся справиться с этим вместе”, – сказал Кулеба.

Детали

Как отметил министр, политическое руководство Украины должно быть реалистами и меньше полагаться на непостоянных партнеров.

“Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам. Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от “капризов” третьих стран, которые имеют что-то на складах, но не хотят этим делиться”, – сказал Кулеба.

Он также резко высказался о скорости принятия решений по поддержки Украины.

“Мы потеряли слишком много времени, слишком много жизней и слишком много квадратных километров нашей земли. Поэтому я надеюсь на то, что мудрость возобладает, что все надо делать вовремя, и не стоит ждать, пока произойдет очередная трагедия, чтобы кто-то смог преодолеть психологические барьеры принятия того или иного решения относительно Украины”, – добавил Кулеба.

Напомним

По данным Bloomberg, Украину не примут в НАТО на саммите, который состоится 29 ноября в столице Румынии Бухаресте. Считают, что сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы Украина выиграла войну с россией.