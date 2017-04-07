Ув’язненому Миколаївського СІЗО передали наркотики у чорносливі
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні під час відпрацювання оперативної інформації, молодшим інспектором відділу режиму і охорони Миколаївського слідчого ізолятору під час огляду продуктової передачі в чорносливі було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток з речовиною-темно коричневого кольору. Про це кореспонденту УНН повідомили в адміністрації установи.
За даним фактом була викликана слідчо-оперативна група Центрального ВП ГУ НП України в Миколаївській області.
Наразі у зв’язку з інцидентом проводиться досудове розслідування згідно ст.214 КПК України.