Заключенному Николаевского СИЗО передали наркотики в черносливе

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня во время отработки оперативной информации, младшим инспектором отдела режима и охраны Николаевского следственного изолятора при осмотре продуктовой передачи в черносливе было обнаружено и изъято полиэтиленовый сверток с веществом темно коричневого цвета. Об этом корреспонденту сообщили в администрации учреждения.