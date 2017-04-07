Заключенному Николаевского СИЗО передали наркотики в черносливе
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня во время отработки оперативной информации, младшим инспектором отдела режима и охраны Николаевского следственного изолятора при осмотре продуктовой передачи в черносливе было обнаружено и изъято полиэтиленовый сверток с веществом темно коричневого цвета. Об этом корреспонденту сообщили в администрации учреждения.
По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального ОП ГУ ЧП Украины в Николаевской области.
Сейчас в связи с инцидентом проводится досудебное расследование по ст.214 УПК Украины.