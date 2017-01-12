Ув’язненого колонії на Полтавщині судитимуть за контрабанду прекурсорів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. До Автозаводського районного суду Кременчука направили обвинувальний акт щодо ув’язненого Кременчуцької виправної колонії № 69 та його спільника за контрабанду прекурсорів. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.
Влітку 2016 року 35-річний кременчужанин, відбуваючи покарання в колонії за крадіжку, телефоном замовив з Іспанії 300 таблеток, що містили у своєму складі псевдоефедрин.
Надіслати їх він попросив на адресу свого знайомого з Кременчука.
За інформацією прес-служби, замовлення жителька Іспанії надіслала посилкою з побутовими речами та продуктами харчування, заздалегідь приховавши таблетки в упаковці з печивом. Проте, коли спільник намагався отримати посилку, його затримали правоохоронці.
Дії обвинувачених кваліфікували за ч. ч.3, 5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305 та ч.3 ст.311 (контрабанда та незаконне придбання прекурсорів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України.