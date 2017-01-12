Заключенного колонии в Полтавской области будут судить за контрабанду прекурсоров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Автозаводской районный суд Кременчуга направили обвинительный акт по заключенному Кременчугской исправительной колонии № 69 и его сообщнику за контрабанду прекурсоров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Летом 2016 года 35-летний кременчужанин, отбывая наказание в колонии за кражу, телефоном заказал из Испании 300 таблеток, содержащих в своем составе псевдоэфедрин.
Отправить их он попросил в адрес своего знакомого из Кременчуга.
По информации пресс-службы, заказ жительница Испании направила посылкой с бытовыми вещами и продуктами питания, заранее скрыв таблетки в упаковке с печеньем. Однако, когда сообщник пытался получить посылку, его задержали правоохранители.
Действия обвиняемых квалифицировали по ч. Ч.3, 5 ст. 27 ч.2 ст.28, ч.3 ст.305 и ч.3 ст.311 (контрабанда и незаконное приобретение прекурсоров, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.