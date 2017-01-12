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Заключенного колонии в Полтавской области будут судить за контрабанду прекурсоров

Заключенного колонии в Полтавской области будут судить за контрабанду прекурсоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. В Автозаводской районный суд Кременчуга направили обвинительный акт по заключенному Кременчугской исправительной колонии № 69 и его сообщнику за контрабанду прекурсоров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Летом 2016 года 35-летний кременчужанин, отбывая наказание в колонии за кражу, телефоном заказал из Испании 300 таблеток, содержащих в своем составе псевдоэфедрин.

Отправить их он попросил в адрес своего знакомого из Кременчуга.

По информации пресс-службы, заказ жительница Испании направила посылкой с бытовыми вещами и продуктами питания, заранее скрыв таблетки в упаковке с печеньем. Однако, когда сообщник пытался получить посылку, его задержали правоохранители.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. Ч.3, 5 ст. 27 ч.2 ст.28, ч.3 ст.305 и ч.3 ст.311 (контрабанда и незаконное приобретение прекурсоров, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

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