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Ув'язнений київського СІЗО, якому проломили череп, помер не прийшовши до тями - начмед

Київ • УНН

 • 10736 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ув'язнений Київського слідчого ізолятора помер, не прийшовши до тями. Про це журналістам повідомив начальник медичної частини Київського СІЗО Ігор Письменний, передає кореспондент УНН.

“У нас отримав, поки швидка допомога перебувала у нас, поки зібрали конвой, тобто десь протягом 20-30 хвилин він поїхав, але в свідомість він не приходив і в ЛШМД він теж не прийшов до тями. І я скажу більше, якби навіть він поїхав через 3 хвилини після того, як все сталося, він би теж не прийшов до тями, бо травма була серйозна”, — сказав І.Письменний, додавши, що загиблий ув’язнений раніше в поле зору медчастини не потрапляв.

За його словами, коли прибули медики СІЗО, то у потерпілого були виявлені тільки дві подряпини в області потилиці і правого плеча.

“Мій лікар і мій черговий фельдшер прийшли на виклик, людина перебувала без свідомості, була викликана карета швидкої медичної допомоги, він був вивезений в ЛШМД, де і перебував до сьогоднішнього дня”, — сказав І.Письменний.

За його словами, у потерпілого ув'язненого була діагностована черепно-мозкова травма.

При цьому І.Письменний не виключив, що в’язень міг отримати травму як внаслідок бійки, так і самостійно “послизнувшись і впавши”.

Він додав, що быльше повинна визначити судова медична експертиза тіла загиблого в’язня, який помер сьогодні вночі.

“Зараз ще тіло не вскрите”, — уточнив він.

При цьому, за його словами, загиблий в’язень — пан Матвєєв 1961 року народження. За даними І.Письменного, загиблий і можливий підозрюваний “торнадівець” Ілля Холод перебували в різних камерах Лук’янівського СІЗО.

Він зазначив, що розслідування за цим фактом проводить Шевченківське районне відділення поліції.

“Порушено кримінальну справу за фактом, який мав місце”, — сказав І.Письменний.

Як повідомляв УНН, помер ув’язнений Лук’янівського СІЗО, якого побив, ймовірно, засуджений екс-боєць “Торнадо” Ілля Холод.

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