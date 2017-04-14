Ув'язнений київського СІЗО, якому проломили череп, помер не прийшовши до тями - начмед

“У нас отримав, поки швидка допомога перебувала у нас, поки зібрали конвой, тобто десь протягом 20-30 хвилин він поїхав, але в свідомість він не приходив і в ЛШМД він теж не прийшов до тями. І я скажу більше, якби навіть він поїхав через 3 хвилини після того, як все сталося, він би теж не прийшов до тями, бо травма була серйозна”, — сказав І.Письменний, додавши, що загиблий ув’язнений раніше в поле зору медчастини не потрапляв.

За його словами, коли прибули медики СІЗО, то у потерпілого були виявлені тільки дві подряпини в області потилиці і правого плеча.

“Мій лікар і мій черговий фельдшер прийшли на виклик, людина перебувала без свідомості, була викликана карета швидкої медичної допомоги, він був вивезений в ЛШМД, де і перебував до сьогоднішнього дня”, — сказав І.Письменний.

За його словами, у потерпілого ув'язненого була діагностована черепно-мозкова травма.

При цьому І.Письменний не виключив, що в’язень міг отримати травму як внаслідок бійки, так і самостійно “послизнувшись і впавши”.

Він додав, що быльше повинна визначити судова медична експертиза тіла загиблого в’язня, який помер сьогодні вночі.

“Зараз ще тіло не вскрите”, — уточнив він.

При цьому, за його словами, загиблий в’язень — пан Матвєєв 1961 року народження. За даними І.Письменного, загиблий і можливий підозрюваний “торнадівець” Ілля Холод перебували в різних камерах Лук’янівського СІЗО.

Він зазначив, що розслідування за цим фактом проводить Шевченківське районне відділення поліції.

“Порушено кримінальну справу за фактом, який мав місце”, — сказав І.Письменний.

Як повідомляв УНН, помер ув’язнений Лук’янівського СІЗО, якого побив, ймовірно, засуджений екс-боєць “Торнадо” Ілля Холод.