Заключенный киевского СИЗО, которому проломили череп, умер не придя в сознание - начмед

“У нас получил, пока скорая помощь находилась у нас, пока собрали конвой, то есть где-то в течении 20-30 минут он поехал, но в сознание он не приходил и в БСМП он тоже не пришел в сознание. И я скажу больше, если бы даже он поехал через 3 минуты после того, как все случилось, он бы тоже не пришел в сознание, потому что травма была серьезная”, — сказал И.Письменный, добавив, что погибший заключенный ранее в поле зрения медчасти не попадал.

По его словам, когда прибыли медики СИЗО, то у пострадавшего были выявлены только две царапины в области затылка и правого плеча.

“Мой врач и мой дежурный фельдшер пришли на вызов, человек находился без сознания, была вызвана карета скорой медицинской помощи, он был вывезен в БСМП, где и находился до сегодняшнего дня”, — сказал И.Письменный.

По его словам, у пострадавшего заключенного была диагностирована черепно-мозговая травма.

При этом И.Письменный не исключает, что заключенный мог получить травму, как вследствии потасовки, так и самостоятельно “подскользнувшись и упав”.

Он добавил, что больше должна определить судебная медицинская экспертиза тела погибшего заключенного, который умер сегодня ночью.

“Сейчас еще тело не вскрыто”, — уточнил он.

При этом, по его словам, погибший заключенный — господин Матвеев 1961 года рождения. По данным И.Письменного погибший и возможный подозреваемый “торнадовец” Илья Холод содержались в разных камерах Лукьяновского СИЗО.

Он отметил, что расследование по этому факту проводит Шевченковское районное отделение полиции.

“Возбуждено уголовное дело по факту, который имел место”, — сказал И.Письменный.

Как сообщал УНН, умер заключенный Лукьяновского СИЗО, которого избил, вероятно, осужденный экс-боец "Торнадо" Илья Холод.