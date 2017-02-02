Ув’язнені у Далавері вимагають від Д.Трампа покращення умов у тюрмах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ув’язнені, які захопили в заручники охоронців в’язниці в американському штаті Делавер, висунули вимоги американському президентові Дональду Трампу, передає УНН з посиланням на NBC.
Арештовані вимагають від президента США реформувати в’язниці і поліпшити умови утримання.
“Ми намагаємося пояснити, навіщо ми це зробили. Дональд Трамп і все, що він зробив і робить зараз, погіршить умови у тюрмах. У нас є вимоги, до яких треба прислухатися і звернути увагу. У першу чергу нам потрібна освіта. Ми хочемо введення реабілітаційної програми, яка буде поширюватися на всіх. І ми хочемо, щоб гроші, які виділяються в’язниці, йшли в її бюджет”, - розповів один з ув’язнених.
Нагадаємо, що ув’язнені в’язниці в американському місті Смірна, штат Делавер, захопили в заручники кілька охоронців. Інцидент стався ввечері 1 лютого. У зв’язку з надзвичайною ситуацією в установі влада закрила доступ в усі в’язниці штату.
Як повідомляв УНН, ув’язнені у тюрмі США випустили двох заручників.