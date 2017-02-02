Заключенные в Далавэри требуют от Д.Трампа улучшения условий в тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Заключенные, которые захватили в заложники охранников тюрьмы в американском штате Делавэр, выдвинули требования американскому президенту Дональду Трампу, передает УНН со ссылкой на NBC.
Арестованы требуют от президента США реформировать тюрьмы и улучшить условия содержания.
"Мы пытаемся объяснить, зачем мы это сделали. Дональд Трамп и все, что он сделал и делает сейчас, ухудшит условия в тюрьмах. У нас есть требования, к которым надо прислушиваться и обратить внимание. В первую очередь нам нужно образование. Мы хотим введения реабилитационной программы, которая будет распространяться на всех. И мы хотим, чтобы деньги, которые выделяются тюрьме, шли в ее бюджет ", - рассказал один из заключенных.
Напомним, что заключенные тюрьмы в американском городе Смирна, штат Делавэр, захватили в заложники несколько охранников . Инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.
Как сообщал УНН, заключенные в тюрьме США выпустили двух заложников .