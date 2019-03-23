Увечері Україну накриє магнітна буря

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 23937 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 58019 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55170 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 70523 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 87782 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85291 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 168978 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99144 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72233 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327234 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15263 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17629 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17112 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16191 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 35767 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 168978 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327234 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260612 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371637 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 23937 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15286 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20692 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26642 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47502 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Увечері Україну накриє магнітна буря

Київ • УНН

 • 35256 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Цього тижня 23 березня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.

Увечері Україну накриє магнітна буря

"Цього тижня 23 березня після 18:00 прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені. 

За даними астрономів, магнітні збудження будуть тривати до 12:00 наступного дня, та досягнуть свого піку - магнітної бурі першого рівня G1 - близько 6 ранку 24 березня. 

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.

Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.

Нагадаємо, вчені заявили про зміну орбіти Землі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92