Утримують в антисанітарних умовах та піддають тортурам: Лубінець закликав ПАРЄ ухвалити резолюцію щодо українських військовополонених

Омбудсман України Дмитро Лубінець на Парламентській Асамблеї Ради Європи закликав членів ПАРЄ ухвалити резолюцію про додержання норм росіянами міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених, утримуваних на ТОТ України та на території рф, повідомляє УНН.

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Як наголосив Лубінець, українських військовополонених утримують в антисанітарних умовах, переповнених камерах, їх піддають тортурам, неналежному поводженню. Омбудсман окремо виділив теракт в Оленівці, як злочин росії.

За його словами, рф порушує повністю всі норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Зокрема, не надаючи доступ представникам МКЧХ до українських полонених.

Українських полонених засуджують і висувають їм сфальсифіковані звинувачення. Також Україні відомі непоодинокі випадки смерті в полоні від катувань та здобутих хвороб.

Це жахливі порушення норм міжнародно гуманітарного права. Україні необхідно, аби рф ставилися до наших полонених гуманно і з дотриманням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Саме тому необхідно привертати увагу світу до злочинів росії та ухвалити цю резолюцію ПАРЄ!