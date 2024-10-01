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Утримують в антисанітарних умовах та піддають тортурам: Лубінець закликав ПАРЄ ухвалити резолюцію щодо українських військовополонених

Утримують в антисанітарних умовах та піддають тортурам: Лубінець закликав ПАРЄ ухвалити резолюцію щодо українських військовополонених

Київ • УНН

 • 15670 перегляди

Омбудсман України Дмитро Лубінець закликав ПАРЄ ухвалити резолюцію про дотримання росією міжнародного права щодо українських військовополонених. Він наголосив на порушеннях Женевської конвенції та нелюдських умовах утримання полонених.

Омбудсман України Дмитро Лубінець на Парламентській Асамблеї Ради Європи  закликав членів ПАРЄ ухвалити резолюцію про додержання норм росіянами міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених, утримуваних на ТОТ України та на території рф, повідомляє УНН.

Деталі

Як наголосив Лубінець, українських військовополонених утримують в антисанітарних умовах, переповнених камерах, їх піддають тортурам, неналежному поводженню.  Омбудсман окремо виділив теракт в Оленівці, як злочин росії.

За його словами, рф порушує повністю всі норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Зокрема, не надаючи доступ представникам МКЧХ до українських полонених.

Українських полонених засуджують і висувають їм сфальсифіковані звинувачення. Також Україні відомі непоодинокі випадки смерті в полоні від катувань та здобутих хвороб.

Це жахливі порушення норм міжнародно гуманітарного права. Україні необхідно, аби рф ставилися до наших полонених гуманно і з дотриманням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Саме тому необхідно привертати увагу світу до злочинів росії та ухвалити цю резолюцію ПАРЄ!

- наголосив Лубінець.

Повернення полонених, спецтрибунал, Реєстр збитків: Кравчук про важливі питання осінньої сесії ПАРЄ30.09.24, 16:27 • 15466 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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