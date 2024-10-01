Содержат в антисанитарных условиях и подвергают пыткам: Лубинец призвал ПАСЕ принять резолюцию по украинским военнопленным
Киев • УНН
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец призвал ПАСЕ принять резолюцию о соблюдении россией международного права в отношении украинских военнопленных. Он отметил нарушения Женевской конвенции и нечеловеческие условия содержания пленных.
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец на Парламентской Ассамблее Совета Европы призвал членов ПАСЕ принять резолюцию о соблюдении норм россиянами международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных, удерживаемых на ВОТ Украины и на территории рф, сообщает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, украинских военнопленных удерживают в антисанитарных условиях, переполненных камерах, их подвергают пыткам, ненадлежащему обращению. Омбудсман отдельно выделил теракт в Еленовке, как преступление россии.
По его словам, рф нарушает полностью все нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, не предоставляя доступ представителям МККК к украинским пленным.
Украинских пленных осуждают и выдвигают им сфальсифицированные обвинения. Также Украине известны отдельные случаи смерти в плену от пыток и приобретенных болезней.
Это ужасные нарушения норм международно гуманитарного права. Украине необходимо, чтобы рф относились к нашим пленным гуманно и с соблюдением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Именно поэтому необходимо привлекать внимание мира к преступлениям россии и принять эту резолюцию ПАСЕ!
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