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Содержат в антисанитарных условиях и подвергают пыткам: Лубинец призвал ПАСЕ принять резолюцию по украинским военнопленным

Содержат в антисанитарных условиях и подвергают пыткам: Лубинец призвал ПАСЕ принять резолюцию по украинским военнопленным

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 14:28  •  4557 просмотра

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Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец призвал ПАСЕ принять резолюцию о соблюдении россией международного права в отношении украинских военнопленных. Он отметил нарушения Женевской конвенции и нечеловеческие условия содержания пленных.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец на Парламентской Ассамблее Совета Европы  призвал членов ПАСЕ принять резолюцию о соблюдении норм россиянами международного гуманитарного права в отношении украинских военнопленных, удерживаемых на ВОТ Украины и на территории рф, сообщает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, украинских военнопленных удерживают в антисанитарных условиях, переполненных камерах, их подвергают пыткам, ненадлежащему обращению.  Омбудсман отдельно выделил теракт в Еленовке, как преступление россии.

По его словам, рф нарушает полностью все нормы Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, не предоставляя доступ представителям МККК к украинским пленным.

Украинских пленных осуждают и выдвигают им сфальсифицированные обвинения. Также Украине известны отдельные случаи смерти в плену от пыток и приобретенных болезней.

Это ужасные нарушения норм международно гуманитарного права. Украине необходимо, чтобы рф относились к нашим пленным гуманно и с соблюдением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Именно поэтому необходимо привлекать внимание мира к преступлениям россии и принять эту резолюцию ПАСЕ!

- подчеркнул Лубинец.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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