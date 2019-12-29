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Утримувані особи зі сторони бойовиків "ДНР" перебувають у точці обміну - ЗМІ РФ

Утримувані особи зі сторони бойовиків "ДНР" перебувають у точці обміну - ЗМІ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Утримувані бойовиками так званої “Донецької народної республіці (ДНР)”, які знаходилися в полоні, доставлені в неділю до місця запланованої на 29 грудня процедури першого за два роки обміну полоненими, передає УНН з посиланням на ЗМІ РФ.

Як передає кореспондент ТАСС з місця подій, вони прибули в супровід бойовиків з так званих “правоохоронних органів” сепаратистів.

До місця запланованого обміну також привезли утримуваних на території, контрольованій бойовиками “Луганської народної республіки”, передає кореспондент ТАСС.

Обмін полоненими запланований на неділю на лінії зіткнення сторін в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду під Горлівкою.

Варто додати, що колона автобусів з, ймовірно, утримуваними особами з української сторони прибула до КПВВ “Майорськ”, де повинен відбутися процес обміну з бойовиками так званих “Л/ДНР”.

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