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Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський особисто привітав Олександра Усика з поверненням додому після бою з Тайсоном Фюрі. Зустріч відбулася 31 грудня, а боксер планує відновити тренування лише наприкінці квітня.

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з поверненням додому. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі 

Президент України опублікував світлину, де стоїть поруч з Усиком, який повернувся після переможного бою з Тайсоном Фюрі.

Усик очолив світовий рейтинг у важкій вазі за версією GiveMeSport25.12.24, 18:52 • 25920 переглядiв

"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося!" - підписав світлину  Зеленський.

Нагадаємо

Олександр Усик не відновить тренування до кінця квітня після бою з Тайсоном Ф'юрі. Менеджер боксера очікує наступний поєдинок чемпіона наприкінці липня або в серпні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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