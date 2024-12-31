Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з поверненням додому. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

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Президент України опублікував світлину, де стоїть поруч з Усиком, який повернувся після переможного бою з Тайсоном Фюрі.

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"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося!" - підписав світлину Зеленський.

Нагадаємо

Олександр Усик не відновить тренування до кінця квітня після бою з Тайсоном Ф'юрі. Менеджер боксера очікує наступний поєдинок чемпіона наприкінці липня або в серпні.