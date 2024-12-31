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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усик вернулся в Украину и встретился с Зеленским

Усик вернулся в Украину и встретился с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 6667 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Александра Усика с возвращением домой после боя с Тайсоном Фьюри. Встреча состоялась 31 декабря, а боксер планирует возобновить тренировки только в конце апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с возвращением домой. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Президент Украины опубликовал фотографию, где стоит рядом с Усиком, который вернулся после победного боя с Тайсоном Фьюри.

Усик возглавил мировой рейтинг в тяжелом весе по версии GiveMeSport25 дек. 2024, 16:52 • 22292 просмотра

"31 декабря. Поздравляем дома, чемпион. Гордимся!" - подписал фотографию  Зеленский.

Напомним

Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.

Алина Волянская

Алина Волянская

спортполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
oleksandr-usykАлександр Усик