Усик вернулся в Украину и встретился с Зеленским
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Александра Усика с возвращением домой после боя с Тайсоном Фьюри. Встреча состоялась 31 декабря, а боксер планирует возобновить тренировки только в конце апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с возвращением домой. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Президент Украины опубликовал фотографию, где стоит рядом с Усиком, который вернулся после победного боя с Тайсоном Фьюри.
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"31 декабря. Поздравляем дома, чемпион. Гордимся!" - подписал фотографию Зеленский.
Напомним
Александр Усик не возобновит тренировки до конца апреля после боя с Тайсоном Фьюри. Менеджер боксера ожидает следующий поединок чемпиона в конце июля или в августе.