Усик після бою з Фʼюрі набрав майже 10 кг
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик повідомив, що його вага зросла до понад 110 кг після бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон заявив, що наразі хоче відпочити та не думає про майбутні поєдинки.
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що набрав вагу після бою з Тайсоном Фʼюрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку британського боксера Аміра Хана у соцмережі Х.
Деталі
10 січня британський боксер Амір Хан опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х сумісне відео з Олександром Усиком.
За словами українського боксера, зараз його вага - понад 110 кг. На бій з британцем Тайсоном Фʼюрі Усик виходив з показником 102,5 кг.
Усик також додав, що зараз не думає щодо майбутнього бою, а хоче відпочити та насолодитись життям.
Нагадаємо
Олександр Усик посів перше місце у світовому рейтингу важковаговиків за версією GiveMeSport. Український чемпіон з рекордом 23-0 випередив Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі у списку найкращих боксерів дивізіону.