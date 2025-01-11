Усик после боя с Фьюри набрал почти 10 кг
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик сообщил, что его вес вырос до более 110 кг после боя с Тайсоном Фьюри. Чемпион заявил, что сейчас хочет отдохнуть и не думает о предстоящих поединках.
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что набрал вес после боя с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу британского боксера Амира Хана в соцсети Х.
Детали
10 января британский боксер Амир Хан опубликовал на своей странице в соцсети Х совместное видео с Александром Усиком.
По словам украинского боксера, сейчас его вес - более 110 кг. На бой с британцем Тайсоном Фьюри Усик выходил с показателем 102,5 кг.
Усик также добавил, что сейчас не думает о предстоящем бое, а хочет отдохнуть и насладиться жизнью.
Напомним
Александр Усик занял первое место в мировом рейтинге тяжеловесов по версии GiveMeSport. Украинский чемпион с рекордом 23-0 опередил Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри в списке лучших боксеров дивизиона.