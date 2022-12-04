"Усвідомлюють близькість наших позицій": Гуменюк про евакуацію колаборантів з Олешок

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"Це дійсно означає їхню справжню суть – те, що вони боягузи. Відчувають, що в них земля горить під ногами. (...) Вони усвідомлюють близькість наших позицій до цих місць, що все одно лівий берег буде звільнено. І їм треба вишукувати місця по-тепліше. Вони намагаються евакуюватися поглибше, оскільки це все-таки для них органи влади, і вони намагаються таким чином подати приклад місцевому населенню. У них дуже не складається з місцевим населенням, яке натхненне визволенням правого берега і усвідомлює, що Лівобережжя теж має таку перспективу", – сказала Гуменюк.

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З міста Олешки в Херсонській області вивезли всіх представників окупаційної адміністрації та "поліцаїв".