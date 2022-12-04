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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41087 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Усвідомлюють близькість наших позицій": Гуменюк про евакуацію колаборантів з Олешок

"Усвідомлюють близькість наших позицій": Гуменюк про евакуацію колаборантів з Олешок

Київ • УНН

 • 1700332 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На лівому березі Херсонщини колаборанти усвідомлюють, що Збройні сили України близько. Саме так керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала евакуацію зрадників з міста Олешки, передає УНН.

Деталі

"Це дійсно означає їхню справжню суть – те, що вони боягузи. Відчувають, що в них земля горить під ногами. (...) Вони усвідомлюють близькість наших позицій до цих місць, що все одно лівий берег буде звільнено. І їм треба вишукувати місця по-тепліше. Вони намагаються евакуюватися поглибше, оскільки це все-таки для них органи влади, і вони намагаються таким чином подати приклад місцевому населенню. У них дуже не складається з місцевим населенням, яке натхненне визволенням правого берега і усвідомлює, що Лівобережжя теж має таку перспективу", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо

З міста Олешки в Херсонській області вивезли всіх представників окупаційної адміністрації та "поліцаїв".

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