"Осознают близость наших позиций": Гуменюк об эвакуации коллаборантов из Олешек

Детали

"Это действительно означает их подлинную суть – то, что они трусы. Чувствуют, что земля горит под ногами. (…) Они осознают близость наших позиций к этим местам, что все равно левый берег будет освобожден. И им нужно выискивать места потеплее. Они пытаются эвакуироваться глубже, поскольку это все-таки для них органы власти, и они пытаются таким образом подать пример местному населению. У них очень не складывается с местным населением, которое вдохновлено освобождением правого берега и осознает, что Левобережье тоже имеет такую перспективу", – сказала Гуменюк.

Напомним

Из города Олешки в Херсонской области вывезли всех представителей оккупационной администрации и "полицаев".