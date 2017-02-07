Успішні дії ЗСУ у "сірій зоні" стали причиною загострення під Авдіївкою - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Внаслідок успішних дій ЗСУ у "сірій зоні" російські військові почали втрачати можливість вільно рухатись і потрапили в складну тактичну обстановку. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, передає УНН.
"За оцінкою нашого центру є два виміри цієї ситуації: тактичний, власне, на полі бою, і більш стратегічний, я би сказав геополітичний на світовому рівні", - сказав він.
Експерт зазначив, "якщо казати про тактичний рівень, то є в принципі узгоджена оцінка, що внаслідок успішних дій Збройних сил України, які протягом певного періоду займали вигідні позиції в так званій "сірій зоні", які за Мінськими домовленостями, є територією, яку повинні контролювати ЗСУ, призвело до того, що Збройні сили Російської Федерації почали втрачати можливість вільно рухатись, вільно виконувати свої завдання і взагалі потрапили в складну тактичну обстановку. В результаті цього відбулося загострення, внаслідок якого російські війська понесли втрати і після цього очевидно отримали дозвіл або наказ на застосування всіх видів артилерії".
Нагадаємо, з 29 січня незаконними збройними формуваннями здійснено 91 обстріл міста Авдіївки та його околиць з РЗСО “Град”, САУ калібром 122 та 152 мм, танку, мінометів тощо.
Надійшли повідомлення про те, що загинули 3 мирних жителя (чоловік та 2 жінки), поранено 10 мирних мешканців, з них 7 чоловіків, 3 жінки.
Виявлено 221 пошкодження, з них 170 приватних будинків, 39 багатоповерхівок, 12 нежилих споруд (5 гаражів, автомагазин, літня кухня), 2 залізничні колії на станції Авдіївка та 6 автомобілів.