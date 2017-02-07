Успешные действия ВСУ в "серой зоне" стали причиной обострения под Авдеевкой - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вследствие успешных действий ВСУ в "серой зоне" российские военные начали терять возможность свободно двигаться и попали в сложную тактическую обстановку. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передает УНН.
"По оценке нашего центра есть два измерения этой ситуации: тактический, собственно, на поле боя, и более стратегический, я бы сказал геополитический на мировом уровне", - сказал он.
Эксперт отметил, что "если говорить о тактическом уровне, то есть в принципе согласованная оценка, в результате успешных действий Вооруженных сил Украины, которые в течение определенного периода занимали выгодные позиции в так называемой "серой зоне", которые по минским договоренностям, является территорией, которую должны контролировать ВСУ, привело к тому, что Вооруженные силы Российской Федерации начали терять возможность свободно двигаться, свободно выполнять свои задачи и вообще попали в сложную тактическую обстановку. в результате этого произошло обострение, в результате которого российские войска понесли потери и после этого очевидно получили разрешение или приказ на применение всех видов артиллерии ".
Напомним, с 29 января незаконными вооруженными формированиями совершено 91 обстрел города Авдеевки и его окрестностей с РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм , танке, минометов и тому подобное.
Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 10 мирных жителей, из них 7 мужчин, 3 женщины.
Выявлено 221 повреждение, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), 2 железнодорожных пути на станции Авдеевка и 6 автомобилей.