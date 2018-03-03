Усіх затриманих через убивство журналіста у Словаччині відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куцяка. Про це з посиланням на дані місцевої поліції повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Як заявила в суботу речниця місцевої поліції, затриманих відпустили після того, як сплив 48-годинний термін утримання, протягом якого правоохоронці перевіряли необхідні для обвинувачення факти.
Вказано, що 1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куцяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією "Ндрангета", яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.
Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куцяка та його дівчини знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого.
Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.