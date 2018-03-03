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Всех задержанных за убийство журналиста в Словакии отпустили

Всех задержанных за убийство журналиста в Словакии отпустили

Киев  •  УНН

 • 7412 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Власти Словакии отпустили всех семерых задержанных по делу об убийстве местного журналиста Яна Куцяка. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Как заявила в субботу пресс-секретарь местной полиции, задержанных отпустили после того, как истек 48-часовой срок содержания, в течение которого правоохранители проверяли необходимые для обвинения факты.

Указано, что 1 марта словацкая полиция арестовала нескольких итальянских бизнесменов, имена которых фигурируют в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка. Журналист утверждал, что бизнесмены сотрудничают с итальянской мафией "Ндрангета", которая занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Также, по словам журналиста, они вовлечены в махинации с субсидиями ЕС и имеют связи с премьер-министром страны Робертом Фицо.

Напомним, тело 27-летнего Яна Куцяка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.

Европарламент 1 марта заявил о том, что хочет отправить в Словакию группу, которая займется расследованием инцидента и незаконного использования средств ЕС в этой стране. В нескольких городах Словакии 2 марта прошли массовые акции в память о журналисте и его невесте. В столице Братиславе на марш памяти вышли, по данным организаторов, около 25 тысяч человек.

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