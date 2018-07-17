Усик відмовився від проведення відкритого тренування у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. По приїзду до Росії український чемпіон світу у важкій ваговій категорії по версіям WVO, WBC Олександр Усик не став проводити повноцінного відкритого тренування перед фінальним боєм Всесвітньої боксерської Суперсерії із росіянином Муратом Гассієвим, повідомляє УНН з посиланням на сайт Всесвітньої боксерської Суперсерії.
На території ТРЦ “Океанія” у Москві в рамках медіа-тижня повинно було відбутися відкрите тренування боксерів.
Росіянин попрацював перед публікою, натомість наш співвітчизник вийшов на ринг, поклонився і помахав руками, після чого покинув настил.
Як пояснив такий демарш сам фаворит фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії, “видовище буде в день бою”.
Нагадаємо, що Усик закінчив співпрацю одним із тренерів.