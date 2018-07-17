Усик отказался от проведения открытой тренировки в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. По приезду в Россию украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WVO, WBC Александр Усик не стал проводить полноценной открытой тренировки перед финальным боем Всемирной боксерской Суперсерии с россиянином Муратом Гассиевым, сообщает УНН со ссылкой на сайт Всемирного боксерского Суперсерии.
На территории ТРЦ “Океания” в Москве в рамках медиа-недели должна была состояться открытая тренировка боксеров.
Россиянин поработал перед публикой, зато наш соотечественник вышел на ринг, поклонился и помахал руками, после чего покинул настил.
Как объяснил такой демарш сам фаворит финального боя Всемирной боксерской суперсерии, “зрелище будет в день боя”.
Напомним, что Усик закончил сотрудничество одним из тренеров.