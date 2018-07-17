Усик отказался от проведения открытой тренировки в Москве

На территории ТРЦ “Океания” в Москве в рамках медиа-недели должна была состояться открытая тренировка боксеров.

Россиянин поработал перед публикой, зато наш соотечественник вышел на ринг, поклонился и помахал руками, после чего покинул настил.

Как объяснил такой демарш сам фаворит финального боя Всемирной боксерской суперсерии, “зрелище будет в день боя”.

Напомним, что Усик закончил сотрудничество одним из тренеров.