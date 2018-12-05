Усик став претендентом на звання кращого спортсмена світу за версією ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Український боксер Олександр Усик потрапив до списку з чотирьох претендентів на звання “Спортсмен року” за версією BBC, повідомляє УНН.
Одним із суперників нашого боксера стане Франческо Молінарі. Гольфіст першим з італійців виграв “Open Championship” і в складі збірної Європи обіграв США в боротьбі за “Ryder Cup”.
Сімона Байлс у спортивній гімнастиці здобула чотири “золота” чемпіонату світу, “срібло”, “бронзу”. Також побореться за нагороду чешка Естер Ледецкі, яка виступає у гірськолижному спорті та сноубордингу. На її рахунку “золото” в двох різних видах спорту на зимовій Олімпіаді.
Відзначимо, що 2018-й рік українець розпочав виграшем над представником Латвії Майрісом Бріедісом у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, далі в Росії був переможений Мурат Гассієв у фіналі змагань. Закінчив рік нокаутом над Тоні Беллью.
Додамо, кожен бажаючий може віддати свій голос до 15 грудня. На наступний день у Бірмінгемі пройде церемонія нагородження.