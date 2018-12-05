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Усик став претендентом на звання кращого спортсмена світу за версією ВВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Український боксер Олександр Усик потрапив до списку з чотирьох претендентів на звання “Спортсмен року” за версією BBC, повідомляє УНН.

Усик став претендентом на звання кращого спортсмена світу за версією ВВС

Одним із суперників нашого боксера стане Франческо Молінарі. Гольфіст першим з італійців виграв “Open Championship” і в складі збірної Європи обіграв США в боротьбі за “Ryder Cup”.

Сімона Байлс у спортивній гімнастиці здобула чотири “золота” чемпіонату світу, “срібло”, “бронзу”. Також побореться за нагороду чешка Естер Ледецкі, яка виступає у гірськолижному спорті та сноубордингу. На її рахунку “золото” в двох різних видах спорту на зимовій Олімпіаді.

Відзначимо, що 2018-й рік українець розпочав виграшем над представником Латвії Майрісом Бріедісом у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, далі в Росії був переможений Мурат Гассієв у фіналі змагань. Закінчив рік нокаутом над Тоні Беллью.

Додамо, кожен бажаючий може віддати свій голос до 15 грудня. На наступний день у Бірмінгемі пройде церемонія нагородження.

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