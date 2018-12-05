Усик стал претендентом на звание лучшего спортсмена мира по версии ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинский боксер Александр Усик попал в список из четырех претендентов на звание “Спортсмен года” по версии BBC, сообщает УНН.
Одним из соперников нашего боксера станет Франческо Молинари. Гольфист первым из итальянцев выиграл “Open Championship” и в составе сборной Европы обыграл США в борьбе за “Ryder Cup”.
Симона Байлс в спортивной гимнастике завоевала четыре “золота” чемпионата мира, “серебро”, “бронзу”. Также поборется за награду чешка Эстер Ледецки, которая выступает в горнолыжном спорте и сноубординге. На ее счету “золото” в двух разных видах спорта на зимней Олимпиаде.
Отметим, что 2018-й год украинец начал выигрышем над представителем Латвии Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, далее в России был побежден Мурат Гассиев в финале соревнований. Окончил год нокаутом над Тони Беллью.
Добавим, каждый желающий может отдать свой голос до 15 декабря. На следующий день в Бирмингеме пройдет церемония награждения.