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Усик стал претендентом на звание лучшего спортсмена мира по версии ВВС

Киев • УНН

 • 6769 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинский боксер Александр Усик попал в список из четырех претендентов на звание “Спортсмен года” по версии BBC, сообщает УНН.

Усик стал претендентом на звание лучшего спортсмена мира по версии ВВС

Одним из соперников нашего боксера станет Франческо Молинари. Гольфист первым из итальянцев выиграл “Open Championship” и в составе сборной Европы обыграл США в борьбе за “Ryder Cup”.

Симона Байлс в спортивной гимнастике завоевала четыре “золота” чемпионата мира, “серебро”, “бронзу”. Также поборется за награду чешка Эстер Ледецки, которая выступает в горнолыжном спорте и сноубординге. На ее счету “золото” в двух разных видах спорта на зимней Олимпиаде.

Отметим, что 2018-й год украинец начал выигрышем над представителем Латвии Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, далее в России был побежден Мурат Гассиев в финале соревнований. Окончил год нокаутом над Тони Беллью.

Добавим, каждый желающий может отдать свой голос до 15 декабря. На следующий день в Бирмингеме пройдет церемония награждения.

Украинские Национальные Новости

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