Усі важливі справи потрібно почати до кінця січня: астролог дала прогноз на наступний місяць

“Майже весь січень до 29 числа є відносно сприятливим періодом. Нагадаю, що астрологічно сприятливий період - це тимчасовий етап, у якому немає затемнень і важливих ретроградних планет. Не потрапте, друзі, важливими стартами в період ретроградного Меркурія (з 30 січня по 21 лютого) — справа, розпочата в такий період, буде гальмуватися і не дасть доброго результату”, - розповідає вона.

За її словами, доведеться вкладати в неї додаткові ресурси — інтелектуальні чи економічні.

“Я рекомендую в такі ретроградні періоди розпочати підготовчі роботи до майбутніх важливих процесів, які ви зможете спланувати на період "зелених" відрізків. Меркурій - швидка планета і в звичайному своєму русі пробігає по знаках дуже динамічно. Але з 30 січня по 21 лютого Меркурій, здійснюючи свій ретроградний шлях, затримується у знаку Водолія і проведе там весь період з 8 січня по 16 березня. За цей час Меркурій через неординарні людські уми може подарувати світу безліч нових ідей і відкриттів”, - додає вона.

Нагадаємо, за астропрогнозом, у прийдешній рік Металевого Бика добре освоювати нову спеціальність, багато працювати і накопичувати гроші і знання. Також рік сприятливий для будівництва сімейного житла, для шлюбу, який буде довгим і щасливим.