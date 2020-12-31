Усі важливі справи потрібно почати до кінця січня: астролог дала прогноз на наступний місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Січень, за виключення останніх днів місяця, буде сприятливим періодом, тому всі важливі справи необхідно почати до кінця місяця. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідувач кафедрою астропсихології Європейського інституту в Дрездені, автор щорічного видання "Астрологічний календар для України" Олена Осипенко.
“Майже весь січень до 29 числа є відносно сприятливим періодом. Нагадаю, що астрологічно сприятливий період - це тимчасовий етап, у якому немає затемнень і важливих ретроградних планет. Не потрапте, друзі, важливими стартами в період ретроградного Меркурія (з 30 січня по 21 лютого) — справа, розпочата в такий період, буде гальмуватися і не дасть доброго результату”, - розповідає вона.
За її словами, доведеться вкладати в неї додаткові ресурси — інтелектуальні чи економічні.
“Я рекомендую в такі ретроградні періоди розпочати підготовчі роботи до майбутніх важливих процесів, які ви зможете спланувати на період "зелених" відрізків. Меркурій - швидка планета і в звичайному своєму русі пробігає по знаках дуже динамічно. Але з 30 січня по 21 лютого Меркурій, здійснюючи свій ретроградний шлях, затримується у знаку Водолія і проведе там весь період з 8 січня по 16 березня. За цей час Меркурій через неординарні людські уми може подарувати світу безліч нових ідей і відкриттів”, - додає вона.
Нагадаємо, за астропрогнозом, у прийдешній рік Металевого Бика добре освоювати нову спеціальність, багато працювати і накопичувати гроші і знання. Також рік сприятливий для будівництва сімейного житла, для шлюбу, який буде довгим і щасливим.