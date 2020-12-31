Все важные дела нужно начать до конца января: астролог дала прогноз на следующий месяц

“Почти весь январь до 29 числа является относительно благоприятным периодом. Напомню, что астрологически благоприятный период - это временной этап, в котором нет затмений и важных ретроградных планет. Не попадите, друзья, важными стартами в период ретроградного Меркурия (с 30 января по 21 февраля) — дело, начатое в такой период, будет тормозиться и не даст хорошего результата”, — рассказывает она.

По ее словам, придется вкладывать в него дополнительные ресурсы — интеллектуальные или экономические.

“Я рекомендую в такие ретроградные периоды заняться подготовительными работами к будущим важным процессам, которые вы сможете спланировать на период "зеленых" отрезков. Меркурий - быстрая планета и в обычном своем движении пробегает по знакам очень динамично. Но с 30 января по 21 февраля Меркурий, совершая свой ретроградный путь, задерживается в знаке Водолей и проведет там весь период с 8 января по 16 марта. За это время Меркурий через неординарные человеческие умы может подарить миру множество новых идей и открытий”, - добавляет она.

Напомним, по астропрогноз, в грядущий год Металлического Быка хорошо осваивать новую специальность, много работать и накапливать деньги и знания. Также год благоприятен для строительства семейного жилья, для брака, который будет долгим и счастливым.