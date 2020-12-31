Все важные дела нужно начать до конца января: астролог дала прогноз на следующий месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Январь, за исключение последних дней месяца, будет благоприятным периодом, поэтому все важные дела необходимо начать до конца месяца. Об этом корреспонденту УНН рассказала доктор астропсихологии, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института в Дрездене, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины” Елена Осипенко.
“Почти весь январь до 29 числа является относительно благоприятным периодом. Напомню, что астрологически благоприятный период - это временной этап, в котором нет затмений и важных ретроградных планет. Не попадите, друзья, важными стартами в период ретроградного Меркурия (с 30 января по 21 февраля) — дело, начатое в такой период, будет тормозиться и не даст хорошего результата”, — рассказывает она.
По ее словам, придется вкладывать в него дополнительные ресурсы — интеллектуальные или экономические.
“Я рекомендую в такие ретроградные периоды заняться подготовительными работами к будущим важным процессам, которые вы сможете спланировать на период "зеленых" отрезков. Меркурий - быстрая планета и в обычном своем движении пробегает по знакам очень динамично. Но с 30 января по 21 февраля Меркурий, совершая свой ретроградный путь, задерживается в знаке Водолей и проведет там весь период с 8 января по 16 марта. За это время Меркурий через неординарные человеческие умы может подарить миру множество новых идей и открытий”, - добавляет она.
Напомним, по астропрогноз, в грядущий год Металлического Быка хорошо осваивать новую специальность, много работать и накапливать деньги и знания. Также год благоприятен для строительства семейного жилья, для брака, который будет долгим и счастливым.