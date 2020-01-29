Усі важливі справи краще перенести на початок місяця - астролог дала прогноз на лютий

Вона розповіла, що згідно з загальними для всіх космічними циклами планет, лютий можна розділити на дві частини: першу - до 15 числа включно - і другу - з 16 по 29.

"Перша половина цього місяця є дуже навіть сприятливою для соціальної діяльності: значущих покупок, оформлення документів, весіль та інших доленосних подій. З 25 січня до 9 лютого Місяць росте у своєму світлі, і справи, розпочаті в період такого зростаючого Місяця, - життєздатніші, продуктивніші і більш успішні. Але цілком можна задіяти ще днів п'ять після фази повного місяця, оскільки Місяць ще наповнений світлом від Сонця", - розповіла вона.

Олена Осипенко відзначила, що у цьому інтервалі часу є дні, на які планувати важливі події буде сприятливіше і ефективніше - вони несуть певну гармонійну характеристику місячних і сонячних днів.

"У лютому, з огляду на загальні космічні ритми, ми (астрологи - ред.) рекомендуємо починати значущі справи на зростаючому Місяці - 1 (до 10:45), 2 (після 11:10), 3, 4 (крім 12:12-14:02), 5 (до 12:50), 6 і 7 (до 14:30). 9 лютого в 9:33 - точна фаза повного місяця. Плюс-мінус 1 день - це складний період для психологічного і фізіологічного стану людей. Тому ці дні краще не використовувати для важливих справ, провести їх спокійно, мирно, допомагаючи людям навколо себе посмішкою, добрими словами і справами. А далі, після 9 лютого, на Місяці, який спадає, для різних справ можна використовувати ще - 10, 13, 14, 15 (крім 9:10-10:53)", - зазначає астролог.

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Також вона розповіла про особливості другої половини лютого.

"З 17 і до кінця лютого (а взагалі, до 10 березня) Меркурій ретроградний - несприятливо починати важливі справи, вони можуть гальмуватися в часі і не дати результат, який ви очікуєте. У цей період будьте особливо обережні, якщо Вам потрібно підписати контракт, зробити далеку подорож, купити дорогу річ, послати повідомлення або зробити операцію. Ретельно перевіряйте будь-який текст, оскільки підвищена ймовірність помилок і неправильного розуміння сенсу. У цей період можна робити будь-яку підготовчу і поточну роботу, робити ремонт, реконструкцію і реорганізацію, але не нові починання", - додає Олена Осипенко.

За її словами, якщо не виходить відкласти важливі справи на інший період, то в крайньому випадку використовуйте: 17, 18 (крім 11:04-12:35), 20 (крім 16:19-21:40), 21, 28 (9:30-21:05).

"Таким чином, ви мінімізуєте труднощі. Меркурій, який відступає, дозволить нам призупинитися, прислухатися до себе, зробити переоцінку цінностей, перевірити ще раз свої довгограючі плани і перенаправити нашу енергію в більш прогресивному і бажаному напрямку", - пояснює вона.

Окрім цього, астролог розповіла про практику молодого місяця і додала, що перед ним важливих справ краще не починати.

"Молодик відбудеться 23 лютого о 17:32 по Україні. Як зустрінете Молодика - так і пройде ваш новий місячний місяць. Візьміть за правило, друзі, не починати важливих справ перед Молодиком. Краще підвести підсумки місяця, якщо можна, віддати борги і пробачити кривдників", - акцентує увагу вона.

Вона підкреслює, що перед молодиком дуже сприятливо проходить дієта і очищення організму від шлаків, прибирання у власному будинку або на робочому місці.

"У дні Молодика послаблюється імунітет, спостерігаються депресивні стани, головний біль, загальна слабкість та інші симптоми. Тому плюс-мінус один день від точної фази налаштовуємо себе на спокійний стан, формуємо добрі думки і випромінюємо в світ тільки сприятливі емоції. Допомагайте своїм близьким і рідним людям спокійно і гармонійно пережити цю космічну подію", - розповідає Олена Осипенко.

Астролог радить у точний момент Молодик а(плюс-мінус одна година) перебувати в радісному і усвідомленому стані.

"У першу годину 1-го місячного дня (до 18:30 по Україні) плануйте свої заходи на місяць вперед до наступного Нового місяця, який відбудеться 24 березня", - резюмує вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, астролог повідомила, кого чекають істотні зміни в цьому році.