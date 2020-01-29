Все важные дела лучше перенести на начало месяца - астролог дала прогноз на февраль

Она рассказала, что согласно общим для всех космическим циклам планет, февраль можно разделить на две части: первую — до 15 числа включительно — и вторую — с 16 по 29.

“Первая половина данного месяца является очень даже благоприятной для социальной деятельности: значимых покупок, оформления документов, свадеб и других судьбоносных событий. С 25 января до 9 февраля Луна растет в своем свете, и дела, начатые в период такой растущей Луны, — более жизнеспособные, продуктивные и успешные. Но вполне можно задействовать еще дней пять после фазы полнолуния, так как Луна еще наполнена светом, исходящим от Солнца”, — рассказала она.

Елена Осипенко отметила, что в этом интервале времени есть дни, на которые планировать важные события будет более благоприятно и эффективно — они несут определенную гармоничную характеристику лунных и солнечных дней.

“В феврале, учитывая общие космические ритмы, мы (астрологи — ред.) рекомендуем начинать значимые дела на растущей Луне — 1 (до 10:45), 2 (после 11:10), 3, 4 (кроме 12:12-14:02), 5 (до 12:50), 6 и 7 (до 14:30). 9 февраля в 9:33 — точная фаза полнолуния. Плюс-минус 1 день — это сложный период для психологического и физиологического состояния людей. Поэтому эти дни лучше не использовать для важных дел, провести их спокойно, мирно, помогая людям вокруг себя улыбкой, добрыми словами и делами. А дальше, после 9 февраля, на убывающей Луне для разных дел можно использовать еще — 10, 13, 14, 15 (кроме 9:10-10:53)”, — отмечает астролог.

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Также она рассказала об особенностях второй половины февраля.

“С 17 и до конца февраля (а вообще, до 10 марта) Меркурий ретроградный — неблагоприятно начинать важные дела, они могут тормозиться во времени и не дать результат, который вы ожидаете. В этот период будьте особо осмотрительны, если Вам нужно подписать контракт, предпринять дальнее путешествие, купить дорогостоящую вещь, послать сообщение или сделать операцию. Тщательно проверяйте любой текст, поскольку повышена вероятность ошибок и неправильного понимания смысла. В этот период можно делать любую подготовительную и текущую работу, делать ремонт, реконструкцию и реорганизацию, но не новые начинания”, — добавляет Елена Осипенко.

По ее словам, если не получается отложить важные дела на другой период, то в крайнем случае используйте: 17, 18 (кроме 11:04-12:35), 20 (кроме 16:19-21:40), 21, 28 (9:30-21:05).

“Таким образом, вы минимизируете трудности. Попятный Меркурий позволит нам приостановиться, прислушаться к себе, сделать переоценку ценностей, перепроверить свои долгоиграющие планы и перенаправить нашу энергию в более прогрессивном и желаемом направлении”, — объясняет она.

Помимо этого, астролог рассказала про практику новолуния и добавила, что перед ним важных дел лучше не начинать.

“Новолуние произойдет 23 февраля в 17:32 по Украине. Как встретите Новолуние — так и пройдет ваш новый лунный месяц. Возьмите за правило, друзья, не начинать важных дел перед Новолунием. Лучше подвести итоги месяца, по-возможности, отдать долги и простить обидчиков”, — акцентирует внимание она.

Она подчеркивает, что перед новолунием очень благоприятно проходит диета и очищение организма от шлаков, уборка в собственном доме или на рабочем месте.

“В дни новолуния ослабляется иммунитет, наблюдаются депрессивные состояния, головные боли, общая слабость и другие симптомы. Поэтому плюс-минус один день от точной фазы настраиваем себя на спокойное состояние, формируем добрые мысли и излучаем в мир только благоприятные эмоции. Помогайте своим близким и родным людям спокойно и гармонично пережить данное космическое событие”, — рассказывает Елена Осипенко.

Астролог советует в точный момент новолуния (плюс-минус один час) пребывать в благостном и осознанном состоянии.

"В первый час 1-го лунного дня (до 18:30 по Украине) планируйте свои мероприятия на месяц вперед до следующего Новолуния, которое произойдет 24 марта", — резюмирует она.

Як раньше сообщалось в УНН, астролог сообщила, кого ждут существенные перемены в этом году.