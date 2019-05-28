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Усі українські моряки з затриманого танкера залишили базу ВМС Єгипту

Усі українські моряки з затриманого танкера залишили базу ВМС Єгипту

Київ • УНН

 • 22388 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Усі українські моряки зі судна "Sea Shark", затриманого в грудні минулого року в Єгипті, залишили базу Військово-морських сил держави. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Всі українські моряки зі судна Sea Shark залишили базу ВМС Єгипту. Тепер - підготовчі формально-організаційні заходи з повернення до України. А капітана чекає консул у Посольстві", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, напередодні до Одеси повернулись четверо моряків зі складу команди затриманого в Єгипті "Sea Shark".

19 травня від екіпажу надійшла інформація, що танкер з вантажем сирої нафти планується перемістити в невідомому напрямку. Представники ВМС на борту танкера попередили про можливе застосування сили, оголосили про розвантаження судна з обмеженням руху екіпажу. За словами капітана, офіцери флоту Єгипту погрожували зброєю команді танкера. Вони наказали екіпажу розділитися на дві групи і зібратися в двох приміщеннях.

Частина моряків, у тому числі п'ять українців, у цей же день була переміщена на іншу військову базу, у поле проходження всіх формальностей, під контролем дипломатичних служб України та інших держав, чиї громадяни входили в цю групу.

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