Усі станції київського метро відновили роботу після "Маршу рівності"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. По завершенню "Маршу рівності" у Києві всі станції метрополітену відновили роботу у звичайному режимі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба столичного метрополітену, передає УНН.
“Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі. Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, останній поїзд відправиться з кожної станції у різний час. З центру міста — близько 1:15. Продовження роботи підземки пов’язане з проведенням фестивалю MotoOpenFest.
Як повідомляв УНН, сьогодні зранку у Києві у зв’язку з проведення “Маршу рівності” тимчасово не працювали станції метро “Золоті ворота”, Театральна" та “Палац спорту”.