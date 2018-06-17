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Все станции киевского метро возобновили работу после "Марша равенства"

Все станции киевского метро возобновили работу после "Марша равенства"

Киев  •  УНН

 • 10389 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. По завершению "Марша равенства" в Киеве все станции метрополитена возобновили работу в обычном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает УНН.

"Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме. Напоминаем, что сегодня работа подземки продлен на один час", - говорится в сообщении.

Как отмечается, последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Продолжение работы подземки связано с проведением фестиваля MotoOpenFest.

Как сообщал УНН, сегодня утром в Киеве в связи с проведением "Марша равенства" временно не работали станции метро "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта".

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