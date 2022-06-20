Усі київські парки та сквери перевірили на вибухові предмети: де не можна гуляти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Усі парки та сквери Києва перевірили на вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"Відтепер доріжками своїх улюблених парків у районах можете гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які не відкриті", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Недоступні поки для прогулянок:
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- частина парку “Лиса гора”
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- частина парку “Кіото”
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- парк “Борців за свободу та незалежність”
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- парк “Деснянський”
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- парк “Муромець”
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- частина парку на острові Труханів
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- частина парку “Пуща-Водиця"
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- частина Маріїнського парку
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Всі інші парки — безпечні для відвідування.
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Вишгородська районна рада повідомила, що національний парк "Межигір'я" відкрито для прогулянок.