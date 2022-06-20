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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34197 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80267 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 10:23 • 169301 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 169666 перегляди

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Усі київські парки та сквери перевірили на вибухові предмети: де не можна гуляти

Усі київські парки та сквери перевірили на вибухові предмети: де не можна гуляти

Київ • УНН

 • 174935 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Усі парки та сквери Києва перевірили на вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

"Відтепер доріжками своїх улюблених парків у районах можете гуляти спокійніше, за вийнятком тих зон, які не відкриті", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Недоступні поки для прогулянок:

  • частина парку “Лиса гора”
  • частина парку “Кіото”
  • парк “Борців за свободу та незалежність”
  • парк “Деснянський”
  • парк “Муромець”
  • частина парку на острові Труханів
  • частина парку “Пуща-Водиця"
  • частина Маріїнського парку

Всі інші парки — безпечні для відвідування.

Нагадаємо

Вишгородська районна рада повідомила, що національний парк "Межигір'я" відкрито для прогулянок.

Українські Національні Новини

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