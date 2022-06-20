Все киевские парки и скверы проверили на взрывные предметы: где нельзя гулять
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Все парки и скверы Киева проверили на взрывоопасные предметы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Цитата
"Отныне по дорожкам своих любимых парков в районах можете гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые не открыты", – говорится в сообщении.
Детали
Недоступны пока для прогулок:
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- часть парка “Лысая гора”
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- часть парка “Киото”
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- парк “Борцов за свободу и независимость”
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- парк “Деснянский”
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- парк “Муромец”
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- часть парка на острове Труханов
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- часть парка “Пуща-Водица"
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- часть Мариинского парка
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Все остальные парки — безопасны для посещения.
Напомним
Вышгородский районный совет сообщил, что национальный парк "Межигорье" открыт для прогулок.