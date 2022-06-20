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13:44 • 47858 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 88315 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69995 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49666 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Все киевские парки и скверы проверили на взрывные предметы: где нельзя гулять

Киев • УНН

 • 174931 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Все парки и скверы Киева проверили на взрывоопасные предметы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Цитата

"Отныне по дорожкам своих любимых парков в районах можете гулять спокойнее, за исключением тех зон, которые не открыты", – говорится в сообщении.

Детали

Недоступны пока для прогулок:

  • часть парка “Лысая гора”
  • часть парка “Киото”
  • парк “Борцов за свободу и независимость”
  • парк “Деснянский”
  • парк “Муромец”
  • часть парка на острове Труханов
  • часть парка “Пуща-Водица"
  • часть Мариинского парка

Все остальные парки — безопасны для посещения.

Напомним

Вышгородский районный совет сообщил, что национальный парк "Межигорье" открыт для прогулок.

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Киев

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