Усі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів

ukru
19 березня, 18:42 • 36405 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 77754 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 87191 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112119 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118779 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116507 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151602 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125011 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124727 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123877 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 25955 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 29013 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 34722 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 29516 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 30590 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 79377 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102376 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83547 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151600 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51265 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58634 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107747 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126019 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125426 перегляди
Актуальне
Усі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів

Усі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів

Київ • УНН

 • 10787 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кандидати в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв, Сергій Черечень і Анна Канопацька подали в ЦВК скарги про невизнання виборів, таким чином, чотири кандидати на виборах - разом зі Світланою Тіхановською - подали скарги з вимогою анулювати підсумки голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на TUT.BY.

Так, Андрій Дмитрієв у скарзі вимагає перерахунку голосів. "Увесь минулий місяць на телебаченні і в десятках міст я закликав голосувати за нового президента. І білоруси нас почули. Ми досягли своєї мети: старий президент не набрав більшості, як мінімум повинен бути другий тур", - заявив Дмитрієв.

Кандидат в президенти підтримав Світлану Тіхановську і зазначив, що не сумнівається в ній ні на хвилину. 

Сергій Черечень стверджує, що на тих дільницях, де його команда спостерігала за виборами, було безліч порушень виборчого законодавства, тому попередні результати виборів Черечень не визнає. Скарга в ЦВК була подана вчора, але сам Сергій Черечень в ЦВК не їздив. "Випадки, коли кандидат в президенти їде в ЦВК і не виходить звідти, нам уже відомі. Тому подавати скаргу поїхали довірені особи. Їх не пустили в ЦВК, вони 30 хвилин намагалися прорватися в будівлю, в кінцевому підсумку їм сказали відправити скаргу поштою. Сподіваюся, вона дійде і через пару днів ми отримаємо відповідь", - розповів Черечень.

Окрім цього, кандидат Анна Канопацька також подала скаргу про визнання виборів в цілому по країні недійсними через допущені під час виборів порушення.

"Грубе порушення Конституції і Виборчого кодексу при призначенні виборів і їх проведенні буде мати найнегативніші наслідки. У момент прийняття присяги "новообраним президентом" відбудеться делегитімізация ще однієї гілки державної влади - виконавчої", - заявила вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11