Усі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів

Так, Андрій Дмитрієв у скарзі вимагає перерахунку голосів. "Увесь минулий місяць на телебаченні і в десятках міст я закликав голосувати за нового президента. І білоруси нас почули. Ми досягли своєї мети: старий президент не набрав більшості, як мінімум повинен бути другий тур", - заявив Дмитрієв.

Кандидат в президенти підтримав Світлану Тіхановську і зазначив, що не сумнівається в ній ні на хвилину.

Сергій Черечень стверджує, що на тих дільницях, де його команда спостерігала за виборами, було безліч порушень виборчого законодавства, тому попередні результати виборів Черечень не визнає. Скарга в ЦВК була подана вчора, але сам Сергій Черечень в ЦВК не їздив. "Випадки, коли кандидат в президенти їде в ЦВК і не виходить звідти, нам уже відомі. Тому подавати скаргу поїхали довірені особи. Їх не пустили в ЦВК, вони 30 хвилин намагалися прорватися в будівлю, в кінцевому підсумку їм сказали відправити скаргу поштою. Сподіваюся, вона дійде і через пару днів ми отримаємо відповідь", - розповів Черечень.

Окрім цього, кандидат Анна Канопацька також подала скаргу про визнання виборів в цілому по країні недійсними через допущені під час виборів порушення.

"Грубе порушення Конституції і Виборчого кодексу при призначенні виборів і їх проведенні буде мати найнегативніші наслідки. У момент прийняття присяги "новообраним президентом" відбудеться делегитімізация ще однієї гілки державної влади - виконавчої", - заявила вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.