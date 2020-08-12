Все четыре соперника Лукашенко обжаловали результаты выборов

Так, Андрей Дмитриев в жалобе требует пересчета голосов. "Весь прошедший месяц на телевидении и в десятках городов я призывал голосовать за нового президента. И белорусы нас услышали. Мы добились своей цели: старый президент не набрал большинства, как минимум должен быть второй тур", - заявил Дмитриев.

Кандидат в президенты поддержал Светлану Тихановскую и отметил, что не сомневается в ней ни на минуту.

Сергей Черечень утверждает, что на тех участках, где его команда наблюдала за выборами, было множество нарушений избирательного законодательства, поэтому предварительные результаты выборов Черечень не признает. Жалоба в ЦИК была подана вчера, но сам Сергей Черечень в ЦИК не ездил. "Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны. Поэтому подавать жалобу поехали доверенные лица. Их не пустили в ЦИК, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте. Надеюсь, она дойдет и через пару дней мы получим ответ", - рассказал Черечень.

Кроме этого, кандидат Анна Канопацкая также подала жалобу о признании выборов в целом по стране недействительными из-за допущенных в ходе выборов нарушений.

"Грубое нарушение Конституции и Избирательного кодекса при назначении выборов и их проведении будет иметь самые негативные последствия. В момент принятия присяги "новоизбранным президентом" произойдет делегитимизация еще одной ветви государственной власти — исполнительной", - заявила она.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, что начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.