РНБО доручила уряду підготувати зміни до закону про санкції

Деталі

Таке доручення було дано за результатами розгляду питання реалізації санкційної політики на засіданні РНБО 15 квітня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив інформацію про стан виконання пункту 7 рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію указом президента України від 14 травня 2020 №184.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Зеленський наголосив, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.