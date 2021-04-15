РНБО доручила уряду підготувати зміни до закону про санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів забезпечити підготовку і подання президенту України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомив Апарат РНБО, передає УНН.
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Таке доручення було дано за результатами розгляду питання реалізації санкційної політики на засіданні РНБО 15 квітня.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив інформацію про стан виконання пункту 7 рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію указом президента України від 14 травня 2020 №184.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Зеленський наголосив, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.