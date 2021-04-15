РНБО доручила уряду підготувати зміни до закону про санкції

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів забезпечити підготовку і подання президенту України законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомив Апарат РНБО, передає УНН.

Деталі

Таке доручення було дано за результатами розгляду питання реалізації санкційної політики на засіданні РНБО 15 квітня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив інформацію про стан виконання пункту 7 рішення РНБО від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію указом президента України від 14 травня 2020 №184.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів. Зеленський наголосив, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.

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