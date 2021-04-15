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СНБО поручило правительству подготовить изменения в закон про санкции

СНБО поручило правительству подготовить изменения в закон про санкции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров обеспечить подготовку и представление президенту Украины законопроекта о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщил Аппарат СНБО, передает УНН.

Детали

Такое поручение было дано по результатам рассмотрения вопроса реализации санкционной политики на заседании СНБО 15 апреля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил информацию о состоянии выполнения пункта 7 решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины от 14 мая 2020 года №184.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Зеленский отметил, что нельзя допускать влияния олигархов в Украине, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

Украинские Национальные Новости

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