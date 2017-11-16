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Першим заступником директора ДБР обрано Варченко

Першим заступником директора ДБР обрано Варченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Конкурсна комісія рекомендує директору Державного бюро розслідувань затвердити на посаді першого заступника Директора ДБР Ольгу Варченко, передає кореспондент УНН.

Комісія відзначила, що за результатами рейтингового голосування за кандидатів на посаду першого заступника Директора Державного бюро розслідувань найбільшу кількість голосів отримали два кандидати – Варченко Ольга Олександрівна – 9 голосів і Гупал Роман Миколайович – 5 голосів.

"За результатами голосування рекомендувати Директору ДБР призначити на посаду 1-го заступника Директора Державного бюро розслідувань Варченко Ольгу Олександрівну", - йдеться в постанові конкурсної комісії.

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Відповідне подання має бути підписано членами комісії та відправлено на підпис протягом трьох днів.

Як повідомляв УНН, директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.

Довідка УНН: Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, створення якого передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України у термін до 20 листопада 2017 року.

Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників главків).

Закон України про Державне бюро розслідувань прийнятий 12 листопада 2015 року, підписаний Президентом 14 січня 2016 року.

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