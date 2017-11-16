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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 20253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 59304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78588 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84415 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 65739 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100871 просмотра

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Первым заместителем директора ГБР избрали Варченко

Первым заместителем директора ГБР избрали Варченко

Киев  •  УНН

 • 12106 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Конкурсная комиссия рекомендует директору Государственного бюро расследований утвердить в должности первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко, передает корреспондент УНН.

Комиссия отметила, что по результатам рейтингового голосования за кандидатов на должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований наибольшее количество голосов получили два кандидата - Варченко Ольга Александровна - 9 голосов и Гупал Роман Николаевич - 5 голосов.

"По результатам голосования рекомендовать Директору ГБР назначить на должность 1-го заместителя директора Государственного бюро расследований Варченко Ольгу Александровну", - говорится в постановлении конкурсной комиссии.

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Соответствующее представление должно быть подписано членами комиссии и отправлено на подпись в течение трех дней.

Как сообщал УНН, директором Государственного бюро расследований избран Роман Труба. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.

Справка: Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года.

Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников главков).

Закон Украины о Государственном бюро расследований принят 12 ноября 2015 года, подписанный Президентом 14 января 2016 года.

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