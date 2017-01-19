Урядовий квартал Мосула очищений від "Ісламської держави" - командувач
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У рамках операції зі звільнення Мосула сили безпеки Іраку очистили від бойовиків угруповання "Ісламська держава" район міста, в якому розташовані урядові будівлі. Про це повідомив командувач операціями в Мосулі Абдулемір Яруллах, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Очищені від терористів будівлі були побудовані за часів колишнього президента Іраку Саддама Хусейна.
"Підрозділи антитерористичних сил підняли над звільненими урядовими будівлями іракські прапори", - сказав А.Яруллах.
Крім того, за його словами, сили безпеки Іраку очистили від терористів комплекс військових об'єктів Джабір бін Хайян.
Під час операції, що розпочалася вранці 19 січня, від терористів очищені будівлі муніципалітету, міської ради та суду в місті Тель-Кейф в 25 кілометрах на північ від Мосула.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібаді оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.