Правительственный квартал Мосула очищенный от "Исламского государства" - командующий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В рамках операции по освобождению Мосула силы безопасности Ирака очистили от боевиков группировки "Исламское государство" район города, в котором расположены правительственные здания. Об этом сообщил командующий операциями в Мосуле Абдулемир Яруллах, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Очищенные от террористов здания были построены во времена бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.
"Подразделения антитеррористических сил подняли над освобожденными правительственными зданиями иракские флаги", - сказал А.Яруллах.
Кроме того, по его словам, силы безопасности Ирака очистили от террористов комплекс военных объектов Джабир бин Хайян.
Во время операции, которая началась утром 19 января, от террористов очищены здания муниципалитета, городского совета и суда в Тель-Кейф в 25 километрах к северу от Мосула.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.